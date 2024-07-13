بتوقيع عزيز الشافعي.. كارمن سليمان تستعد لإطلاق ميني ألبوم

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة كارمن سليمان، لإطلاق ميني ألبوم جديد في الفترة المقبلة، ويتكون الميني الأول من 4 أغاني.

ومن المقرر أن يتم طرح أغنية كل 10 أيام، بتوقيع كامل للملحن الكبير عزيز الشافعي وهو من إنتاج المنتج الموسيقي مصطفى جاد.

وشوقت كارمن سليمان، جمهورها ومتابعيها لأحدث أعمالها الغنائية، بنشر البوستر الدعائي الخاص له كاشفة عن موعد طرحه في يوم 15 يوليو الجاري.

يذكر أن كارمن، طرحت آخر أعمالها الغنائية فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الحب في 14 فبراير الماضي.

وسجلت كارمن سليمان، الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.

أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع كارمن سليمان بعد غياب ما يقرب من عامين، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.