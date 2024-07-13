فوز فيلم "الحرش" بأفضل فيلم عربي قصير بمهرجان عمّان السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فيلم "الحرش" للمخرج فراس الطيبة، بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي قصير، مناصفة مع فيلم "وذكرنا وأنثانا" بالدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي، وذلك بعد منافسته في مسابقة الأفلام القصيرة.

وشهد الفيلم، عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وشارك مؤخرًا في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

قصة فيلم الحرش

تدور أحداثه في البرية، وبعد انقطاع طويل، حيث يلتقي شقيقان في الطريق لدفن والدهم، فيتعين عليهم التوصل إلى قرار مشترك لكن ليس قبل مواجهة الماضي. من خلال التعمق في الدوافع الكامنة وراء تصرفات الإنسان في عالم يتسم بالصراع، يقوم الفيلم بتشريح لأمراض القلوب ويطرح تسائلاً عن مصدر الغرائز البدائية.

أبطال الفيلم

فيلم "الحرش" من تأليف وإخراج فراس الطيبة، ومجد حجاوي، وبطولة خالد الغويري، عدي فواز وتصوير غسان نظمي، ومونتير إياد حمام، وكان الفيلم قد تلقى تمويلًا من صندوق دعم الأفلام الأردني.