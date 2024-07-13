شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم "المدرسة" لحورية فرغلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع فيلم "المدرسة" عن انضمام عدد كبير من الفنانين دفعة واحدة لأسرة العمل، استعدادًا لانطلاق التصوير، وهم: طارق النهري وصبري عبد المنعم، والفنانين الشباب: أحمد عبد الله محمود ومحمود فارس ونور الكاديكى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويقوم ببطولته كل من: حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

وأكد المخرج محمد جمال الحدينى أنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن التصوير وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يراهن على المشاركين وفكرة العمل.

يذكر أن حورية فرغلي تعود بهذا العمل إلى السينما بعد غياب 5 سنوات، عن آخر مشاركاتها عام 2019، من خلال المشاركة في فيلم "حملة فرعون" بطولة، عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، كما شاركت في نفس العام في فيلم "استدعاء ولي عمرو" مع الفنان محمد عز.