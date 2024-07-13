"برود ببرود"| رامي جمال يخوض تجربة غنائية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المطرب رامي جمال عن موعد إطلاق أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "برود ببرود"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل أغنية برود ببرود لـ رامي جمال

شارك رامي جمال جمهوره ومحبيه البوستر الرسمي للأغنية عبر صفحته الشخصية، معلقا عليها بموعد طرحها "ميعادنا يوم الاتنين المقبل الساعة 8 إن شاء الله".

رامي جمال

على صعيد آخر، يستعد الفنان رامي جمال لحفله الصيفي ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والتي تضم عدد كبير من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية التني تناسب الأعمار كافة.

موعد حفل رامي جمال في العلمين وأسعار التذاكر

يقام حفل رامي جمال في الثاني من أغسطس داخل منطقة ميوزيكال أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكرتوني الخاص بها.

تنطلق فعاليات العلمين، الليلة، وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل، حيث يمتلىء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

رامي جمال

وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

وفي سياق الحفلات الغنائية، يحمل مهرجان العلمين هذا العام، توليفة غنائية متنوعة بجانب جدوله الترفيهي المفعم بالأنشطة التي تلائم كل الأعمار والأجيال.

قائمة نجوم حفلات مهرجان العلمين 2024

يعيش روّاد مهرجان العلمين في دورته الثانية مكتبة موسيقية وغنائية مميزة، مع أبرز نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، وبعضهم للمرة الأولى ،وتأتي قائمة الحفلات كالآتي:

تفتتح الحفلات مع الفنان مدحت صالح في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، وفي 12 يوليو حفل الكينج محمد منير.

وفي 18 من يوليو ليلة طربية خاصة مع القيصر كاظم الساهر، ويشارك الفنان تامر حسني في 26 يوليو والموسيقار نادر عباسي في 25 من يوليو

ويفتتح الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنان هاني شاكر حفلات شهر أغسطس، وفي اليوم التالي يقدم رامي جمال .

ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في التاسع من أغسطس والفنانة ديانا حداد 10 أغسطس.

وفي 16 من أغسطس ثلاثية غنائية من نوع خاص بتوليفة موسيقية نوعية مع “مسار إجباري، حمزة نمرة، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي”

والفريق الغنائي كايروكي مع جمهوره في 23 أغسطس، والختام مع مغني الراب الشهير ويجز في 30 من أغسطس.

دعم مهرجان العلمين 2024 لأهل غزة

وقررت إدارة المهرجان 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة في حربهم الضارية مع الكيان الصهيوني .

يضم المهرجان 35 فعالية ترفيهية مع 12 حدثا رياضيا عالميا بين الألعاب الفردية والجماعية، تناسب اهتمام روّاده من كل الأعمار.

للمرة الأولى تبادل الفعاليات مع موسم الرياض

وللمرة الأولى في مهرجان مصري يتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، بجانب لإقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة العاملية وتقاليدها ومكوناتها.

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل تعاون مهرجان العملين في دورته الثانية 2024 مع موسم الرياض في إقامة عدد من الفعاليات الفنية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إن مهرجان العلمين هذه السنة دخل في تعاون وبروتوكول مع موسم الرياض وهيئة الترفيه، موجها لهم الشكر على هذا التعاون.