تعرف على النجوم المنضمين لـ فيلم "المدرسة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف صناع فيلم المدرسة، أسماء النجوم المنضمين لأسرة العمل حديثًا، وعلى رأسهم الفنانان القديران طارق النهري وصبري عبد المنعم والفنانين الشباب أحمد عبد الله محمود ومحمود فارس ونور الكاديكي، وذلك بعد نجاحهما وتألقهما في الفترة الماضية، ومن المقرر أن يجسدوا أحد الأدوار الرئيسية في العمل.

وأكد المخرج محمد جمال الحديني، في تصريحات صحفية، أنه يراهن على هذه الكوكبة من النجوم لتكتمل قائمة أبطال الفيلم، مشيرًا إلى أنهم سيصنعون الفارق، بالإضافة إلى طرح فكرة العمل التي تقدم لأول مرة على الشاشة الفضية بهذه الصورة، لافتًا إلى أنه يسابق الزمن على قدم وساق تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا، حيث أنه يعكف حاليًا على معاينة أماكن التصوير وتنسيق المواعيد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، ووضع خطة زمنية مجدولة للانتهاء من تصوير العمل.

وأعرب جميع النجوم المنضمين حديثًا لهذا العمل عن سعادتهم وامتنانهم بأن يكون النجاح والتوفيق حليفهم حين عرضه بدور العرض السينمائي.

من جانبه، قال الفنان طارق النهري، إنه عندما تواصل معه المنتج محمد حمزة رحب بالعمل نظرًا للصداقة المقربة التى تربط بينهما فوصفه؛ بأنه يبذل قصارى جهده في إسهاماته المتطورة للسينما المصرية، من حيث المراعاة بالاهتمام بأدق تفاصيل الصورة ومراجعة الورق، والمساهمة في اختيار الممثلين ذوي الكفاءات المهنية المستحقة بعيدًا عن تتبع نظام الشللية، لافتًا، بوضع لمسته السحرية في حسن اختيار فريق عمل الإخراج الذى يبروز ويظهر نجاح هذا المشروع.

وأضاف أحمد عبدالله محمود، أنه على موعد مع عرض ملحمة فنية متنوعة الإطارات لما تتضمنة هذه الحبكة من الرعب والغموض والساسبنس والإثارة بسياق يحيطه الحيرة والتشويق وغيرها.

وتابع محمود فارس، أنه يراهن على دوره فى هذا العمل عند عرضه لما يعتبره بمثابة أفضل الأدوار التى يقدمها في مجال السينما، مشيرًا، إلى أن هذا العمل قريب إلى قلبه.

واختتمت نور الكاديكى، أنها سعيدة بهذه المغامرة الفنية الشيقة لما تتمنى بأن يحقق هذا العمل حين عرضه نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

قصة فيلم المدرسة

وتتمحور أحداث فيلم المدرسة فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها.

أبطال فيلم المدرسة

وجدير بالذكر، بأن فيلم المدرسة، بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبدالله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، صبري عبدالمنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبدالحليم، ميدو فايد، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومدير تصوير محمد فتحي، وموسيقى تصويرية أنسي الهجرسي، وإخراج محمد جمال الحديني.