أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها في الطائف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة آمال ماهر، رسالة لجمهورها بعد حفل الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت آمال، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اتبسطت جدا معاكوا وكانت ليلة ولا أروع .. شكرا جمهور الطائف الجميل".

يأتي حفل آمال ماهر بالطائف من فاعليات مهرجان جولة المملكة المقام في السعودية ضمن برنامج "جودة الحياة".

وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وقدمت "آمال" عددا من أغانيها، منها "أتقي ربنا فيا ، من السنة للسنة" وغيرها. كما قدمت مجموعة متنوعة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم ونجاة الصغيرة.

على جانب آخر، من المقرر أن تشارك آمال ماهر أيضا في فعاليات الدورة 50 لمهرجان قرطاج، إذ تقوم بإحياء الحفل المقام يوم 10 أغسطس بالمسرح الآثري.

وتقدم المطربة آمال ماهر، حفلها بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيظي، ومن أبرز الأغاني التي من المقرر أن تقدمها "كسبتوا الرهان"' ، و"أنا الحب"، وصاحبة عمري"، و" الحكاية"، و"أنا كويسة"، وغيرها.

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