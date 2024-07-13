نرمين الفقي ترقص وتغني مع بوسي في حفل زفاف (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها وهي ترقص وتغني مع المطربة بوسي بحفل زفاف.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بصحبة صديقاتها في حفل الزفاف.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يسعدك" ، "ربنا يبسطك دايما" ، "زي القمر" ، "جميلة الجميلات" ، "عقبالك نيرمو نفرح بيكي" ، "الدلع كله نيرموا" ، "كل ما بتكبر بتزيد حلاوة".

وشاركت "نرمين" مؤخرا في مسرحية "ميوزيكال سكوول" التي عرضت في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تدور أحداث مسرحية "ميوزيكال سكوول" في إطار اجتماعي كوميدي، حول عودة الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة ثم يواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء أمورهم.

المسرحية من بطولة محمد هنيدي ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمد ثروت ومحمود حافظ ويوسف وائل نور، وعدد من الفنانين.

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