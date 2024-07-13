محمد منير يغني "يالعمارة" في حفله بمهرجان العلمين ويهديها للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا "الكينج" محمد منير مساء أمس الجمعة 12 يوليو حفلا ساهرا ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح U ARENA، وحرص المطرب الكبير على تقديم رسالة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما زُين المسرح بعلم دولة فلسطين.

وغنى منير أغنية "يالعمارة" كرسالة حب لفلسطين، وكانت المطربة دينا الوديدي سبقت الكينج في الصعود إلى المسرح وتوجيه التحية للشعب الفلسطيني، وقدمت ريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني Viva Palestina، بمصاحبة استعراضات لرقصات الفلكلور الفلسطيني.

وتوافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير، منها أغنية حبك حرية، وهي أولى الحفلات الغنائية في المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.