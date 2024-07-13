مهرجان العلمين يقدم استعراضات على أنغام أغنية أصحاب الأرض بافتتاح دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد اليوم الثاني من مهرجان العلمين الجديدة في نسخته لصيف 2024، عدة فعاليات، بينها مشاركة فرقة استعراضية قدمت رقصات فلكلورية على أنغام أغنية أصحاب الأرض التي ترمز إلى صمود الشعوب أمام الاحتلال، ورددت Viva Palestina.

وأطلت المطربة دينا الوديدي على جمهورها وقدمت رسالة محبة ودعم للشعب الفلسطيني، قبل أن يختتم اليوم صوت "الكينج" محمد منير، الذي توافد عدد كبير من جمهوره على مدينة العلمين الجديدة، رافعين لافتات أغانيه، منها أغنية حبك حرية.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.