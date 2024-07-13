منة فضالي تنشر إطلالة جريئة أمام حمام السباحة.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة لها من أمام حمام السباحة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير يا أصدقاء".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله على جماله" ، "قمراية"، "الدلع والجمال والدلال" ، "رحلة سعيدة" ، "جمالط طبيعي" ، "أحلى واحدة".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، ومسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، أحمد خالد كزبرة، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

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