بعد نقله للمستشفى..الفنان حسان العربي يكشف تطورات حالته الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان حسان العربي، تطورات حالته الصحية بعد نقله للمستشفى بسبب معاناته مع القولون.

وقال حسان، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "القولون كان تاعبني شوية وعملت منظار والحمد لله بقيت تمام دلوقتي وروحت البيت".

وتابع: "كل الفنانين سألوا عليا والنقابة ما سبتنيش لحظة ومقصروش معايا في حاجة، وسأل عليا أحمد ماهر وأحمد سلامة، وجاتلي تليفونات كتير من ليبيا والجزائر والسعودية والإمارات وإيطاليا وأمريكا عشان يطمنوا عليا".

وأضاف: "تعاقدت على مسلسل جديد مع حورية فرغلي ولسه مبدأتش تصوير فيه، ومسرحية (رابونزل) اتعرضت شوية ووقفت لانشغال حورية بأعمال فنية جديدة".

يذكر أن، حسان العربي من مواليد 25 مايو 1973 ، وقام بأدوار عديدة في السينما والتلفزيون، ومنها المشاركة في عدة أجزاء من السيت كوم راجل وست ستات، ومسلسل الركين وفيلم على جنب يا أسطى، وفيلم بلطية العايمة وفيلم طباخ الريس وغيرها.

ووصل رصيده الفني لـ 131 عملا فنيا، ومن أعماله التليفزيونية، مسلسلات "نجيب زاهي زركش" ، "ليالينا 80" ، "يا أنا يا جدو" ، "أفراح إبليس" ، "حكايتي" ، "الضاهر" ، "أيوب" ، "نصيبي وقسمتك 3".

اقرأ أيضا:

كيف علق خالد الصاوي بعد تحول صورته لامرأة بالذكاء الاصطناعي؟..والجمهور يتفاعل

محمد رمضان ينشر صورا من داخل الجيم.. والجمهور: "فورمة الأسطورة"