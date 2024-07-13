‏15 يوليو.. كارمن سليمان ومصطفى جاد يطرحان أغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة كارمن سليمان والفنان والمنتج مصطفى جاد لطرح أحدث تعاون فني بينهما، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري.

الأغنية المقرر طرحها من إنتاج مصطفى جادCS Music ME ‏، غناء كارمن سليمان، وتأتي بعد نجاحهما معا في "لينا رقصة" و"يا جمالك".

وفي بيان صحفي قال مصطفى "استنونا في أغنية جامدة جدا يوم الاثنين 15 يوليو"، وتابع "‏مبسوط ومتحمس لاستمرارنا في شراكة النجاح مع صانع الأغاني الأنجح الملحن الكبير عزيز الشافعي ‏في ميني ألبوم حبايب قلبي اللي بيحمل توقيعه الموسيقي الكامل.. استنونا هتتبسطوا".

كانت كارمن روجت للميني ألبوم الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وشاركت جمهورها صورة الملصق الدعائي الخاص بالألبوم الجديد.