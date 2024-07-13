فن ومشاهير

‏15 يوليو.. كارمن سليمان ومصطفى جاد يطرحان أغنية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد المطربة كارمن سليمان والفنان والمنتج مصطفى جاد لطرح أحدث تعاون فني بينهما، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 يوليو الجاري.

الأغنية المقرر طرحها من إنتاج مصطفى جادCS Music ME ‏، غناء كارمن سليمان، وتأتي بعد نجاحهما معا في "لينا رقصة" و"يا جمالك".

وفي بيان صحفي قال مصطفى "استنونا في أغنية جامدة جدا يوم الاثنين 15 يوليو"، وتابع "‏مبسوط ومتحمس لاستمرارنا في شراكة النجاح مع صانع الأغاني الأنجح الملحن الكبير عزيز الشافعي ‏في ميني ألبوم حبايب قلبي اللي بيحمل توقيعه الموسيقي الكامل.. استنونا هتتبسطوا".

كانت كارمن روجت للميني ألبوم الجديد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وشاركت جمهورها صورة الملصق الدعائي الخاص بالألبوم الجديد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا