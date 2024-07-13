30 صورة من حفل زفاف الملياردير أنانت أمباني وراديكا بحضور نجوم العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل أنانت أمباني نجل رجل الأعمال موكيش أمباني - أغنى رجل بالهند، أمس الجمعة، بحفل زفافه على صديقته راديكا ميرشانت وريثة شركة لتصنيع الأدوية في الهند وسط حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين حول العالم.

وشهد حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت، حضور النجوم الممثلة وعارضة الأزياء العالمية كيم كارداشيان مع شقيقتها كلوي، والمغني الأمريكي جاستن بيبر، ونجم المصارعة جون سينا، وونك جوناس وبريانكا شوبرا، ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان توني بلير وبوريس جونسون، والمغني النيجيري ريما.

كما حضر حفل زفاف أنانت وراديكا من نجوم بوليوود "شاه روخ خان"، ورئيس الهند السابق رام نات كوفيند، ورؤساء وزراء مختلف الولايات، والعديد من أعضاء فريق الكريكيت الموقر في البلاد.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن ثروة رجل الاعمال الهندي موكيش أمباني والد أنانت أمباني تفوق الـ 122 مليار دولار.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات خلال عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة أمباني المرتفع في مومباي، والمكون من 27 طبقة، أنتيليا.

ويختتم جدول عطلة نهاية الأسبوع سبعة أشهر من التحضير لما تم وصفه بأنه حفل زفاف العام في الهند.

وكانت عددا من المواقع الهندية، أكدت أن حفل الزفاف سيؤدي إلى إغلاق كلي لعدد من الطرق الرئيسية لمدة 4 أيام نظرًا لمواصلة الاحتفالات التي ستشهد حضور عدد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة من حول العالم.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان.

إلى جانب عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية وحصولها على مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار.