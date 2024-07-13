بالصور| بكاء أليك بالدوين بعد إسقاط التهمة الموجهة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر القضاء الأمريكي قراره بإسقاط تهمة القتل غير المتعمد التي وجهت للنجم أليك بالدوين، بعد اتهامه بإطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج et بالعربي عبر موقع انستجرام صورًا لـ أليك بدا فيها متأثرا وباكيا بعد سماع قرار المحكمة.

ونقلا عن موقع CNN بالعربية، رفضت القاضية ماري مارلو سومر لائحة الاتهام الموجهة ضد أليك بالدوين في محاكمته بالقتل غير العمد فيما يتعلق بإطلاق النار على المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.

وكان أليك بالدوين قد أطلق الرصاص من بندقية كان من المفترض أن تكون محشوة برصاصات غير حية خلال تصوير فيلم "رست" ما أسفر عن مقتل مصورة في الكواليس.

بالدوين حل ضيفًا في مقابلة مع قناة (إي بي سي) الأمريكية، وبكى قائلا: "لم أطلق النار ولم أصوب مسدسا إلى أي شخص، وأكد أنه لم يسحب زناد البندقية التي أدت لمقتل المصورة جالينا هاتشينز خلال تصوير فيلم "رست" في أكتوبر الماضي.

كما أوضح بالدوين أنه لا يعلم كيف تم حشو رصاص حقيقي داخل البندقية قائلا: "رصاصة لم يكن من المفترض أن تكون في المخزن".