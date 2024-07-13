شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا في تركيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة نصرى مساء اليوم السبت، حفلاً غنائيًا في إسطنبول بتركيا، وتقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتها وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وحرصت النجمة أصالة نصري، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها فائق حسن، ونشرت صورة لهما عبر حساباتها الشخصية بمختلف منصات السوشيال ميديا وكتبت "عيدك عيدي يا أبي ودنيتي وحبيبي كل سنة وأنت نور عيلتنا الحنون الدافي المحب أبو عيلتي وسندها".

وتعود الفنانة السورية أصالة نصري لتصدح في سماء مهرجان قرطاج الدولي من جديد، ذلك المهرجان العريق الذي تنعقد دورته الـ 58 يوم 18 يوليو، وحتى 17 أغسطس من العام الجاري.

أصالة تقرر أن يكون موعد حفلها بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 17 أغسطس 2024، وكان هذا المسرح شاهدا من قبل على نجاحها منذ أكثر من ربع قرن، حيث أثر صوتها الشجيّ في جمهورها وأثّروا فيها، وعودة أصالة هذه المرة سيكون برصيد كبير، وغزير ومتنوّع من الأغاني، لتختتم فعاليات المهرجان في احتفاله بالذكرى الستين لتأسيسه.