شكرا لقرائتكم خبر عن ملك السيكودراما محيي إسماعيل يزور فريق عمل "جسم وأسنان وشعر مستعار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم القدير محيي إسماعيل فريق "عمل جسم وأسنان وشعر مستعار" بدعوة من الفنان المخرج مازن الغرباوي وذلك لتقديمه محاضرة في السيكودراما لأبطال وصناع المسرحية حيث تحتوي أحد مشاهد العرض علي بعض الحالات النفسية غير السوية والمرتبطة بعقد النفس البشرية في السيكودراما.

يشارك العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" للكاتب والمخرج مازن الغرباوي، بمهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية، والذي تقام فعالياته في الفترة من 3 إلى 17 أغسطس 2024 بمدينة ديجون بكوريا الجنوبية.

الفنان محي إسماعيل نشأ في أسرة مصرية بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء خمس صبيان وثلاثة بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي، وقدم العديد من المسرحيات، منها: (الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية)، وعندما مثل في السينما، كان منجذبًا لأدوار الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصا في هذه الأدوار الصعبة بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر.