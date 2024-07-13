شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تستعد لإطلاق ميني ألبوم "حبايب قلبى" بتوقيع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة كارمن سليمان لإطلاق ميني ألبوم جديد بعنوان "حبايب قلبى" ويتكون الميني الأول من 4 أغان وسيتم طرح أغنية كل 10 أيام، بتوقيع كامل للملحن عزيز الشافعي وهو من إنتاج زوجها الملحن مصطفي جاد.

وشوقت كارمن سليمان جمهورها ومتابعيها لأحدث أعمالها غنائية بنشر البوستر الدعائي الخاص له كاشفة عن موعد طرحه في يوم 15 يوليو الجاري.

يذكر أن كارمن قد طرحت آخر أعمالها الغنائية فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الحب في 14 فبراير الماضي.

وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.

أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع كارمن سليمان بعد غياب ما يقرب من عامين، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.