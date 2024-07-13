بالصور- أنانت أمباني وراديكا ميرشانت يحتفلان بزفافهما الأسطوريّ بحضور نجوم العالم

بعد عدّة أشهر من الاحتفالات المُتتالية التي أحياها أهم النًجوم العالميّين، بدأ حفل الزّفاف النّهائيّ للثّنائي أنانت (الإبن الأصغر لرجل الأعمال الملياردير الهنديّ موكيش أمباني) وخطيبته راديكا ميرشانت، مساء أمس الجمعة، بحضور باقة كبيرة من المشاهير العالميّون ورؤساء الدّول ورجال السّياسة والأعمال والفنّ والمجتمع.

الليلة الأولى من حفل الزّفاف الأسطوريّ، الذي شغل العالم، بدأت بإقامة طقوس الزّفاف الهنديّة التّقليديّة وتبادل أكاليل الزّهور بين الزّوجَين، الّذين يبلغان من العمر ٢٩ عامًا، ويستمرّ الاحتفال حتّى نهاية الأسبوع الحالي في مركز جيو العالميّ للمؤتمرات الذي تعود ملكيّته للعائلة في مومباي.

بهذه المناسبة، حضر إلى الهند للمشاركة في مراسم الزّفاف الخياليّ، شخصيّات عالميّة شهيرة من جميع المجالات السّياسيّة والفنّيّة والاجتماعيّة حول العالم، من أبرزهم: رئيسَي الوزراء البريطانيّين السّابقين توني بلير وبوريس جونسون، أديل، لانا ديل ري، دريك، ديفيد بيكهام، نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان وشقيقتها كلوي. وقد شاركت كردشيان عبر “إنستاستوري”، جمهورها حول العالم، عدّة فيديوهات من إطلالتها في الحفل، إذ تألّقت بالسّاري الهنديّ باللون الأحمر المميّز، والتقطت الصّور التّذكاريّة مع النجوم الحاضرين في الحفل.

كما شارك في الحفل أيضّا، المصارع الشّهير ونجم هوليوود جون سينا، الذي ارتدى ملابس تقليديّة هنديّة، النّجم الهنديّ شاروخان وزوجته وأولاده، إيشواريا راي وابنتها، إم إس دوني، أنانيا بانداي، جانفي كابور، شانايا كابور، فير باهريا، المغنّي كايلاش خير، لاعب الكريكيت ماهيندرا سينغ دوني مع زوجته ساكشي دوني، رانبير كابور، ديبيكا بادوكون، رانفير سينغ، سلمان خان، أميتاب باتشان، نيكي هيلتون روسشايلد وزوجها، عليا بهات وزوجها النّجم رانجي كابور وغيرهم.

وقد حرص جميع ضيوف الحفل والمشاهير، على ارتداء الفساتين والبذّات التّقليديّة الهنديّة لأشهر مصمّمي الأزياء في الهند.

أما العروس راديكا ميرشانت، فقد بدت ساحرة بإطلالة ملكيّة، أبهرت الحاضرين، حيث ارتدت اللهينغا الهنديّة المتميّزة.

على موازاة الاحتفال، أثارت التّكلفة الباهظة للزّفاف، الذي سُمّي بزفاف العام الأسطوريّ لأنانت أمباني وراديكا، اهتمام الصّحافة العالميّة ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب تكلفته الخياليّة، خصوصًا إنّ مراسم الاحتفال متواصلة منذ عدّة أشهر وأحيا الاحتفالات السّابقة للزّفاف عدد كبير من المشاهير منهم ريهانا وجاستن بيبر.

وأشارت التّقارير، أنّ تكلفة الزّفاف وصلت إلى ما يزيد عن ٦٠٠ مليون دولار بحسب مجلّة “فوربس” العالميّة.

كما تسبّب حفل الزّفاف بتوقّف حركة المرور في مومباي، منذ الأمس وحتّى نهاية فترة الاحتفال.

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يُذكر أنّ أنانت هو إبن موكيش أمباني الذي يحتلّ المركز الحادي عشر في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، وفقًا لمجلة “فوربس” ، هو أغنى رجل في آسيا وتاسع أغنى رجل في العالم.

ويمتلك شركة “أمباني ريلاينس إندستريز” التي تُعد واحدة من أقوى شركات البتروكيماويات والنّفط والغاز والاتّصالات وتجارة التجزئة في الهند.