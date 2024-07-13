فن ومشاهير

بالصور .. جيسون ديرولو يزور الأهرامات

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ياسر رشاد - القاهرة - زار المغني الأمريكي الشهير  جيسون ديرولو Jason Derulo، منطقة الأهرامات بالجيزة صباح اليوم ، وذلك على هامش  زيارته الحاليه لمصر لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، وكان في استقباله أشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم.

وتضمنت الزيارة جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث استمع لشرح مفصل عن الهرم وطريقة بنائه وما يتضمنه من حجرات وممرات من الداخل.

وقد أعرب المغني الأمريكي عن انبهاره بالمنطقة الأثرية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

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ويعد النجم  Jason Derulo مغني، وكاتب أغاني، وممثل وراقص أمريكي، له العديد من الألبومات الغنائية حيث ذاعت شهرته بعد أغنية "wiggle" التى حققت ملايين المشاهدات حول العالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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