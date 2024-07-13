"وسط حشود وهتافات جماهيرية".. أحمد سعد يشعل الساحل الشمالي بحفل غنائي ضخم

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائى ضخم في الساحل الشمالي والتي رفعت شعار كامل العدد، كما أنه أثار الجدل من خلال ظهوره بلوك جديد سرق الأضواء وسط حشود جماهيرية عريضة.

أحمد سعد

أحمد سعد

أحمد سعد يشعل المسرح بأغانيه المفضلة لدى جمهوره

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

أحمد سعد

أحمد سعد

على صعيد آخر، أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعاً حول إطلالاته التي تتسم بالغرابة والاختلاف والتي لا تمد الرجل الشرقي بأى صله مما جعله في مرمى انتقادات متابعيه وراود السوشيال ميديا، ورغم كل هذة الضجة مازال مستمرًا في استفذاذ جمهوره وهذا ما اكده في أحدث إطلالته عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستجرام.

أحمد سعد

أحمد سعد

سعر إطلالة أحمد سعد تصدم الجماهير

شارك أحمد سعد متابعيه بمجموعة من أحدث صوره التي خضع لها اثناء قضائه عطلته الصيفية على متن اليخت وسط البحر ليلة أمس، وظهر هو يرتدي قميص أبيض واسع مع إطار أسود، سعره 46 ألف جنيه، مع شورت أبيض سعره 37 ألف جنيه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعلقون على إطلالة أحمد سعد الأخيرة

أحمد سعد

وحرص الفنان أحمد سعد أن يظهر الخلخال الملون الذي زين به أحد ساقيها، لتنهال عليه التعليقات المعارضه له ولإطلالته الغير مقلوبة، رصدنا أبرز التعليقات، "هو شاذ ولا ايه"، "والله ان الشهرة تنهي الرجولة.. مبروك عليك الخلخال يا هانم"، " خسارة فيك اسمك لأنه لرجل عظيم من التاريخ"، "وانت حامل إسمه بس اكيد ما تتشبه به. انت تشبه الحين واحدة من الرقاصات"، "خلخال شنو دتقوي نقط الانوثه عندك؟، احمد يسعد ماتسافريش بره تاني"، "ايه الاانت لبسو في رجلك ده خلخل هتلبس ايه تاني توكه في دماغك"، "خير لابس خلخال واللبس ابيض مفروض تلبس مايوه بكيني بنفس الوان الخلخال بتطلع الصورة احلى وفيها تناسق اكتر".