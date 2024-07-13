شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ضيفة برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 11 مساء على شاشة قناة dmc.

ونشرت قناة dmc برومو تشويقي للحلقة عبر "إنستجرام"، معلقة عليها: "حلقة كلها فضفضة وكلام من القلب مع صاحبة السعادة وضيفتها الجميلة هنا الزاهد.. استنونا يوم الإثنين المقبل فقط على dmc".

وبدأت النجمة هنا الزاهد خلال الفترة الماضية التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذى تخوض به دراما رمضان المقبل 2025، حيث استقرت هنا الزاهد وصناع العمل على "الزواج سم قاتل" اسماً للمسلسل الذى تكتبه وتخرجه ياسمين أحمد كامل وتنتجه شركة ميديا هب - سعدي وجوهر.

وتسجل هنا الزاهد خوضها منافسات دراما رمضان بمسلسل من بطولتها للمرة الأولى، كما تعود للظهور فى رمضان بعد غيابها على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتحديدًا منذ مشاركتها فى مسلسل النمر مع محمد عادل إمام والذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان 2021، وركزت هذه السنوات على السينما ودراما المنصات، حتى عادت إلى رمضان 2025 بمسلسل من بطولتها.