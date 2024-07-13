شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يكشف شفاء جلال الزكى من حادث السير: حمد الله على السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان عمرو وهبة مقطع فيديو يوضح عودة الفنان ومدير التصوير جلال الزكى إلى الحياة بشكل طبيعى، بعد أن تعرض لحادث سير كبير في الفترة الماضية، وكتب وهبة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام معلقًا: حمد الله عل السلامة يا جلجل.

وجاء ظهور الفنان جلال الزكي لأول مرة بعد تعرضه مؤخرًا لحادث سير على طريق الواحات أثناء عودته من تصوير أحد الأعمال الفنية ما تسبب فى حدوث إصابات كبيرة ودخوله العناية المركزة.

جلال الزكي هو من أشهر مديرى التصوير فى عالم السينما والدراما وشارك فى بعض الأعمال كممثل، متزوج من عازفة الماريمبا الشهير نسمة عبد العزيز، بدأ مشواره منذ عام 2003 من خلال تصوير العديد من أغاني الفيديو كليب، قبل أن ينتقل للعمل بالسينما من خلال فيلم "وش إجرام" عام 2006، لتتوالى أعماله بعدها والتي منها "لفرح" عام 2009، و"بنتين من مصر" عام 2010 والذي خاض من خلاله تجربة التمثيل أيضًا.