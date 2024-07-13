أول رد من الفنان رشوان توفيق على إعلان فتاة الزواج منه (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير رشوان توفيق، على إدعاء فتاة الزواج منه بعد ظهورها معه في إحدى المناسبات.

وقال رشوان توفيق، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كلمت الدكتور أشرف زكي واشتكيت له من الموضوع ده، وقالي هيتخذ إجراءاته القانونية ضد كل من يحاول تشويه سمعتي في مثل هذا الأمر".

وتابع رشوان: "اللي حصل ده اساءة ليا في كبري، وأنا راجل عندي 92 سنة، ودي قد بناتي وأحفادي هتجوزها إزاي.. ده أنا كنت في مناسبة وجات كذا بنت طلبت إنها تتصور معايا".

وأضاف توفيق: "ربنا يكفينا شر خلقه .. وأنا عشت حياة فنية أمينة طوال حياتي".

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تظهر فيه برفقة الفنان رشوان توفيق، وادعت خلاله زواجها منه.

يذكر أن أخر أعمال رشوان توفيق فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وإخراج عمرو عرفة، بالإضافة إلى مسلسل "إنحراف" بطولة روجينا، أحمد صفوت، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي،إخراج رؤوف عبد العزيز.