عمرو محمود ياسين يوجه رسالة للمعترضين على ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق السيناريست عمرو محمود ياسين على اعتراض بعض متابعي مباريات كرة القدم على ركلة جزاء النادي الأهلي أمام نادي بيراميدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ووجه عمرو محمود ياسين رسالة للمعترضين على ركلة الجزاء عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "يا جماعة ياللي ما بتحبوش الأهلي، أنا معنديش مشكلة ما تحبوش الأهلي بس عندي مشكلة في أن احنا نبقى فير بس عادي ايه الصعب في كده، يعني وحضرتك بتتكلم على بينلتي حسين الشحات ابقى أذكر جنب الموضوع ده أن الأهلي برده كان له على الأقل ركلة جزاء أكيدة 100% بتاعت محمد عبد المنعم، يعني زي ما بتقول دي قول دي مش هيحصل لك حاجة هتبقى كويس برده عادي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن الذين ينتمون للقلعة الحمراء على تهنئة النادي الأهلي بفوزه على نادي بيراميدز بـ 3 أهداف مقابل هدفين، منهم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي الذي طالب المدير الفني مارسيل كولر بنزول اللاعب مجدي قفشة بأحداث الشوط الثاني وهو ما حدث وسجل هدف الفوز في الدقيقة 85 من المباراة.

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