بالصور|بسمة بوسيل في حمام السباحة وابنتها تاليا مع الدولفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت تاليا ابنة المطرب تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل، متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورًا من أحدث ظهور لها بصحبة والدتها وشقيقها وشقيقتها.

وظهرت تاليا في الصور تستمتع بعطلتها الصيفية بصحبة أسرتها مع الدولفين داخل حمام السباحة، وعبرت عن سعادتها بالتجربة، وعلقت "قضيت الكثير من المرح، وأحببت هذه التجربة".

اعتادت تاليا في الفترة الأخيرة على مشاركة متابعيها على الانستجرام، صورًا وفيديوهات تتحدث خلالها عن تجاربها وكيف تقضي وقتها وغيرها من الأمور، كما بدأت في الظهور مع والدها في أكثر من مناسبة فنية.

جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني يستعد لطرح فيلمه الجديد "ريستارت"، وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، إخراج سارة وفيق.