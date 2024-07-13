"حسرة على الرجالة".. الجمهور يهاجم أحمد سعد بسبب ارتداء خلخال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض الفنان أحمد سعد لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة خلال الأيام القليلة الماضية وهو يرتدي خلخال في قدمه أثناء وجوده على أحد اليخوت لتصوير كليبه الجديد.

"خلخال" أحمد سعد يعرضه لسخرية وهجوم "السوشيال ميديا"

وفور نشر الفنان أحمد سعد صورته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" انهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه الذين قاموا بالسخرية منه، كونها ليست المرة الأولى التي يثير الجدل بملابس غير مألوفة، وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "خير لابس خلخال واللبس أبيض، مايوه بنفس ألوان الخلخال بتطلع الصورة أحلى وفيها تناسق أكتر، حسرة على الرجالة، مالك يافنان؟، الخلخال ده بكام أنا جيباه بـ 70، بتهرج ايه بقى اللي انت لابسه في رجلك ده".

حلق وقميص أحمد سعد في حفل جدة

وفاجئ الفنان أحمد سعد جمهوره بإطلالة غير معتادة بحفله في جدة الذي أقيم بشهر مايو من العام الماضي، حيث ظهر وهو يرتدي "حلق" وقميص "شبك" وسط العديد من الانتقادات اللاذعة من قبل رواد "السوشيال ميديا" وعلقوا: حد يقولي إن ده مش حلق، إطلالة سخيفة وغير موفقة، لينا بقينا بنتشبه بالغرب في كل حاجة؟، ليه كده يا أحمد إيه اللي أنت عامله ده".

برنامج "بيت السعد"

ويقدم الفنان أحمد سعد لاول مرة برنامج مع شقيقه الفنان عمرو سعد بعنوان "بيت السعد" ويعرض الأربعاء من كل أسبوع على قناة "Mbc مصر"، وينتمي البرنامج لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

وأحيا الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا أمس الجمعة بالساحل الشمالي، وقدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض ضمن فعاليات "جولة المملكة" يوم 21 يوليو الجاري وتشاركه الحفل الفنانة أصالة.

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