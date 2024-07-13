محمد رمضان يعتذر عن الصفعة: "عيل صغير وبعتذر لأهل الولد اللي إيدي أتمدت عليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رد الفنان محمد رمضان على أزمة صفعه لأحد الشباب أثناء وجوده في مراسي، وأثار بسببه جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية.

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، واعتذر خلاله لأهل الشاب، وأنه لم يتمالك نفسه موضحًا: "دي لا رجولة ولا بطولة"، كما وجه الشكر والتحية لجمهوره ومتابعيه الذين قاموا بالدفاع عنه على حد قوله.

وعلق رمضان على أزمة الصفعة: "الجمهور العدل، الأصيل، الغالي ألف شكر، وربنا مايحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم وقرأت وسمعت قد ايه دافعتوا عني، وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضه عامله عشان أعترف الخطأ وأعتذر لأهل الولد الصغير اللي أنا إيدي اتمدت عليه وأنا عارف أنه عيل صغير".

واستكمل: "وهو لما غلط في الأول قلعتوا الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير قلت له اسمك ايه يا حبيبي؟، وسيبته ومشيت ولما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون خباه ومتملكتش نفسي وضربته قلم بسيط، القلم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضارة اللي كان لابسها، ولو اعتبر النموسة اللي وقفت على خدي قلم فأنا أستاهل من النموسة دي خمسة علشان أنا مديت أيدي على عيل صغير، ودي لا رجولة ولا بطولة ولكن أنا لم أتمالك نفسي ودي الغلطة اللي أنا طالع أعتذر عنها".

وأنهى حديثه وقال: "لما أخدت تليفونه ومسحت الفيديو حد قالي اكسر له التليفون عشان ميعملش كده تاني، قولت له طب هو غلط أبوه وأمه ذنبهم ايه يغرموا تمن تليفون تاني خاصة أني عرفت أنه من قرية تانية وجاي يتفسح في مراسي، قلت لهم روحوه، الأمن قالي هنعمله محضر عشان، قولت لهم يروح بعد أذنكم".

وأحيا الفنان محمد رمضان مؤخرًا حفل ختام مهرجان موازين في المغرب لأول مرة وقدم باقة من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الحضور.



يذكر أن محمد رمضان يشارك ببطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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