هشام جمال يكشف عن موعد خطوبته من ليلى أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان والمنتج هشام جمال عن موعد خطوبته من الفنانة ليلى أحمد زاهر بعد الاحتفال بقراءة الفاتحة مطلع شهر يناير الماضي في حفل اقتصر على وجود الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين.

وحل هشام ضيفًا على برنامج "ET بالعربي" وكشف عن موعد الخطوبة قائلا: "خطوبتي أنا وليلى هتبقى الصيف ده إن شاء الله، لكن لسه محددناش يوم".

واحتفل هشام جمال وليلى أحمد زاهر بخطوبتهما ونشر صور عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها وهما يحتفلان بقراءة الفاتحة ومن خلفهما عبارة "بداية إلى الأبد"، إلى جانب التقاط صورة سيلفي أما مراة كتب عليها: "مرحبًا في بدايتنا ليلى وهشام"، وصورة أخرى وأمامهما كعكة الاحتفال وعلق عليها: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

كما احتفل الفنان أحمد زاهر بابنته "ليلى" ونشر صور جديدة من كواليس الحفل وبارك لهما قائلا: " الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني و حبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبة للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا و روح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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