شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير بالشال الفلسطيني في ختام مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

حرص الفنان الكبير أحمد بدير على حضور حفل ختام الدورة 50 من مهرجان جمعية الفيلم والذي أقيم اليوم بإحدى سينمات منطقة وسط البلد تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، مرتديًا الشال الفلسطيني تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ويعرض في ختام الدورة الـ 50 من مهرجان جمعية الفيلم، فيلم "اللعب مع العيال" محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

‎ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين، ويشهد الحفل أيضا تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

‎كما يكرم مهرجان جمعية الفيلم في حفل الختام "من رحلوا عن عالمنا"، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عاما 2019، لكنه توقف العام الماضي. ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.



أحمد بدير بالشال الفلسطيني



أحمد بدير بالشال الفلسطيني