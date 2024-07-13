شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين وعمر عبد العزيز وهاني لاشين في ختام مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين علي حضور حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته 50، والذي يحمل شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، حيث حضر كل من النجمة إلهام شاهين، المخرج هاني لاشين وزوجته الإعلامية رشا سليمان، الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الناقدة ماجدة خير الله، الناقد طارق الشناوي، المخرج عمر عبد العزيز، الإعلامية بوسي شلبي، والفنان الكبير أحمد بدير.

ختام الدورة الـ 50 من مهرجان جمعية الفيلم

‎ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين، ويشهد الحفل أيضا تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

‎كما يكرم مهرجان جمعية الفيلم في حفل الختام «من رحلوا عن عالمنا»، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عاما 2019، لكنه توقف العام الماضي. ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.



أحمد بدير في ختام مهرجان جمعية الفيلم



إلهام شاهين في مهرجان جمعية الفيلم