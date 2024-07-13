بسمة بوسيل في اقوى رسالة “لا عايزة احبّ ولا اتحبّ”

طرحت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أغنية جديدة بعنوان “جراج عمومي” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الرقمية.

“جراج عمومي”، من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، ميكس وماستر مصطفى رؤوف.

الأغنية صيفية، باللهجة المصرية مختلفة عن الأعمال التي قدّمتها بسمة سابقاً، حيث تميزت بإيقاعها السريع، وكلماتها الشعبية، يقول مطلعها: “أنتَ قوم، وأنتي قومي.. كُله برا قلبي يلا، قلبي مش جراج عمومي.. ولا عايزة أحب ولا أتحب سيبوني ارتاح..أنا كل من هب ودب شبعني جراح.. قلبي من اللّحظة ديا خلاص مغلق للإصلاح”.

تمّ تصوير الأغنية على طريقة “الليريك فيديو” الذي تضمّن كلمات الأغنية، إضافة الى أكثر من صورة لبسمة من جلسة جديدة وهي ترتدي فستاناً كلاسيكياً باللون البُرتقالي.

جمهور بسمة، عبّر عن إعجابه بالأغنية وتساءل البعض ان كانت كلمات الاغنية موجهة لطليقها الفنان تامر حسني سيّما وان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبرا مفاده ان بسمة ألغت متابعة تامر على انستغرام.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر ان بسمة بوسيل، أعلنت مؤخراً عودتها الى الساحة الفنية من خلال أغنية “البدايات”، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي، إضافة الى أغنية “قال في حقي” من كلمات أحمد عبد العزيز، ألحان وتوزيع شريف قاسم.

كما شاركت في غناء “تتر” مسلسل “نعمة الأفوكاتو ” بطولة مي عمر وإخراج محمد سامي والذي عُرض خلال شهر رمضان الفائت، إضافة الى تقديمها عدة رباعيات ضمن العمل نفسه.