هيفا وهبي بإطلالة جديدة حابسة للأنفاس - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها مجموعة جديدة من الصور لها وهي تسير في أحد الشوارع، وظهرت هيفا وهبي ومرتدية فستاناً قصيراً من دار Zimmerman يصل سعره إلى 800 دولار .

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وكانت قد عبرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن سعادتها وفخرها بنجاح حفلها في مهرجان موازين، وبمحبة الشعب المغربي عموماً لها، وكرم استقبالهم وحفاوتهم.

ونشرت هيفا في صفحتها الرسمية، مقطع الفيديو الذي بدت وهي تبكي فيه من شدة اشتياقها لجمهورها المغربي، واحتشاد الحضور في حفلها بمهرجان موازين، الذي جاء كامل العدد أمس، كما نشرت صوراً ومقاطع فيديو من إطلالتها بـ بودي سوت من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وكيف أنها حملت العلم المغربي في ختام الحفل وقبلته، ما أسعد كثيراً الصحافة والجمهور الحاضر.