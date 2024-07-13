شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل: مهرجان جمعية الفيلم مدرسة لتعليم الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة، خلال حفل ختام الدورة الخمسين من مهرجان جمعية الفيلم: هذا المهرجان هو مدرسة لتعليم الثقافة وجمعية الفيلم طيلة عمرها هي مدرستنا التي تعلمنا فيها السينما وأنا أشكر الأستاذ محمود عبد السميع، رئيس المهرجان، على هذه الدورة من المهرجان وهذا المجهود وكل الشكر للجنة التحكيم ومبروك للجمعية العيد الخمسين.

ومن جانبه قال محمود عيد السميع رئيس المهرجان: خمسون عامًا يقام هذا المهرجان بلا توقف برغم الظروف واستمر هذا المهرجان بفضل جمعية الفيلم، شعار المهرجان كان دائمًا نحو سينما مصرية مصرية، وبهذا الشعار يكون اختيار الافلام مصرية خالصة، وبسبب الظروف الحالية الذي تمر بها غزة أضفنا شعار تحيا المقاومة لتحيا فلسطين.

وأكد المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات وعضو لجنة تحكيم الدورة 50 من المهرجان: جمعية الفيلم اسم له بريق خاصة منذ كنا طلبة، ونشكرها على هذا المهرجان وصمودها أمام الظروف الصعبة.

ويعرض في ختام الدورة الـ 50 من مهرجان جمعية الفيلم، فيلم "اللعب مع العيال" محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

‎ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين، ويشهد الحفل أيضا تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

‎كما يكرم مهرجان جمعية الفيلم في حفل الختام «من رحلوا عن عالمنا»، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عاما 2019، لكنه توقف العام الماضي. ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.



خالد عبد الجليل



مهرجان جمعية الفيلم مدرسة لتعليم الثقافة