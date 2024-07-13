حورية فرغلي تكشف سبب ابتعادها عن السينما

كشفت الفنانة حورية فرغلي الأسباب الحقيقية وراء ابتعادها عن السينما لخمسة أعوام، منذ آخر أفلامها "استدعاء ولي عمرو".

وأوضحت حورية أن سبب ابتعادها مهني، لأن معظم الأعمال مأخوذة من فورمات أجنبية، وقد لا تتوافر أساليب إنتاجية ملائمة، أو اسكريبت يناسبها شخصياً.

وأكدت أنها تراهن على العودة إلى السينما بعد تعاقدها على فيلم "المدرسة"، خاصة أنه سيكون مفاجأة لجمهورها المصري ويشكّل عودة تليق بمكانتها الفنية.

فيلم "المدرسة" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، وهو من بطولة حورية فرغلي، بمشاركة عدد من النجوم جارٍ التعاقد معهم، وقصه وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

من ناحية أخرى، تواصل حورية فرغلي تصوير أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "سيما ماجي"، بمشاركة مجموعة من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف، كمال أبو رية، مادلين طبر...، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

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