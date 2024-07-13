ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي يجتمعان في مسرحية كوميدية جديدة

كشف الفنان كريم فهمي، عن مشاركته في مسرحية كوميدية من بطولته، بمشاركة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، حيث تعد المسرحية ثاني عمل يجمع الثنائي سويًا بعد مسلسل«ونحب تاني ليه»، والذي عُرض في رمضان 2020.

مسرحية كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز

وقال كريم فهمي، في تصريحات لبرنامج «et بالعربي»:«هيكون فيه مسرحية كبيرة كوميديه مع ياسمين عبدالعزيز،من إخراج خالد جلال، بطولة محمد عبدالرحمن، إيمان السيد وبدرية طلبة وغيرهم».

مسلسل «ونحب تاني ليه»

مسلسل «ونحب تاني ليه»، من بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبدالغني، ليلى عز العرب، عماد رشاد، سليمان عيد، إيمان سيد، بدرية طلبة، علا رشدي، تارا عماد، كارولين عزمي، أحمد جمال سعيد، وآخرين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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