صفاء أبوالسعود تغني أمام السيدة الأولى لصربيا وشقيقة إيلون ماسك

تحل الفنانة صفاء أبو السعود، الليلة ضيفة ببرنامج "سبوت لايت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان الساعة 11 مساء على قناة صدى البلد.

تتحدث الفنانة صفاء أبو السعود، خلال الحلقة عن كواليس مشاركتها أمس في حفل افتتاح النسخة الرابعة من حملة "مانحي الأمل".

وقدمت صفاء أبو السعود، استعراض "شكرا" مع مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، كلمات عبدالله حسن، وألحان شريف حمدان، بالإضافة إلى العديد من الأغاني التي قدمتها وألهبت بها حماس الحضور.

وضم الحضور كوكبة من نجوم ومشاهير مصر والوطن العربي والعالم منهم ملكة الكونغو ديامبي كاباتوسويلا، والسيدة الأولى لصربيا، تمارا فوتشيتش، والسيدة سونيا رمزي، الرئيس السابق باليونسكو، والفنان الإيطالي فريدريكو مارتيلو، والمخرجة والمنتجة توسكا ماسك، شقيقة رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، والسيدة جويلا كلارا كيسوس، فنانة اليونسكو من أجل السلام والمرشحة لجائزة اليونسكو، والسيدة منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نيابة عن الشيخة جميلة القاسمي، والإعلامية إلهام أبو الفتح والكاتبة الصحفية صفاء نوار.

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