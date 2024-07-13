أمينة خليل تُعرب عن حمسها لتجربة فيلم " إكس مراتي

أعربت الفنانة أمينة خليل عن تحمسها لتجربة فيلم " إكس مراتي"، المقرر عرضه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الفيلم تجربة اجتماعية كوميدية غير مألوفة.



وقالت أمينة خليل، في تصريح صحفي، إنها تجسد شخصية "سحر" وهي تمتلك بيوتي سنتر وتجمعها العديد من المشاهد مع هشام ماجد و محمد ممدوح في إطار اجتماعي كوميدي، مشيدة بسيناريو الفيلم من ناحية الشخصيات وفكرته المختلفة.

وأضافت أن الشخصية التي تقدمها تمر بالعديد من الأحداث وتحمل مفاجآت، مشيرة إلى أنها لم تقلق وتعايشت مع الشخصية التي تحمل الكوميديا خارج الإطار المألوف والمتعود عليه، مؤكدة تعايشها مع الدور الذي احتاج إلى مجهود كبير لأنه يعد محور الأحداث في الفيلم، مشيدة بفريق العمل وكواليس التصوير التي جرت بروح جماعية يسودها التعاون والمحبة من أجل خروج الفيلم بأفضل شكل ممكن.

أمينة خليل: أبحث عن أدوار تصقل موهبتي

وأوضحت أنها تسعى دائما إلى تقديم أعمال تصقل موهبتها وتتلاءم مع ملامحها لتكون قدرتها التمثيلية طاغية، مشيرة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها والذي تخرج منه مستفيدة.

"إكس مراتي" يشارك في موسم أفلام الصيف برعاية هيئة الترفيه

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "إكس مراتي" البوستر الرسمي استعدادًا لعرضه بالسينمات بموسم أفلام الصيف عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" بدءًا من يوم 24 يوليو الجاري برعاية "موسم الرياض" برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر الفنان محمد ممدوح وهو يضع سلاحًا على رأس الفنان هشام ماجد نظرًا لزواجه من الفنانة أمينة خليل وهي الزوجة السابقة لممدوح وعلقت الصفحة على البوستر: "مجرم ورد وسجون ودكتور نفساني وسحر محتاسة بينهم، تفتكروا ايه اللي هيحصل؟، البوستر الرسمي لفيلم X مراتي يوم 24 يوليو في جميع السينمات".

أحداث فيلم "إكس مراتي"

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي حول هشام ماجد ويقدم شخصية "دكتور نفسي" ومتزوج من أمينة خليل، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية بلطجي، وهو الزوج السابق لـ أمينة الذي يعكر صفو العلاقة بين هشام ماجد وأمينة خليل.

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