أحمد عز يُعلق على تحقيق فيلم ولاد رزق 3 إيرادات 221 مليون جنيه

نجح فيلم ولاد رزق 3، بطولة النجم أحمد عز، في تحقيق إيرادات قوية أمس الجمعة، متصدرًا شباك تذاكر صيف 2024 بـ 2 مليون و76 ألف جنيه، ليرتفع إجمالي إيراداته في 30 يوم إلى قرابة 221 مليون و283 ألف جنيه.

وفي أول تعليق له على تحقيق فيلم ولاد رزق 3 إيرادات 221 قال النجم أحمد عز في تصريحات خاصة : «حاولنا تقديم تجربة سينمائية مختلفة، بدءًا من القصة والسيناريو، مرورًا بالإخراج، تنفيذ مشاهد الأكشن، بالاعتماد على فرق متخصصة وعالمية، والحمد لله على ما حققه الفيلم من ردود فعل في العالم كله».

ولاد رزق 3 القاضية تم تصويره في 66 يومًا بين السعودية ومصر، ووصل عدد طاقمه في المملكة إلى 700 فرد، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

ولاد رزق الجزء الثالث يشارك في بطولته النجم عمرو يوسف، والفنانون كريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، ويظهر كضيوف شرف النجوم كريم عبدالعزيز، ورزان مغربي، وأسماء جلال، وهو من إخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني.

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