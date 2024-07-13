القاهرة- الخليج 365
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانبة مايا دياب من أحدث ظهور لها، والتي ظهرت بإطلالة مثيرة للجدل، ما جعلها حديث السوشيال ميديا.
ظهرت مايا دياب بإطلالة مستوحاة من عالم الطيور حيث ازدان بمجموعة من الريش الطويل المتطاير، وجاء الفستان باللون الاسود قصير وزين بالريش من الاعلى، حيث أكملت اطلالتها بتسريحة الشعر الويفى بنمط النصف مع المكياج قوي.
الجمهور ينتقد اطلالة مايا دياب
وبعدما ما شاركت مايا دياب عدت صور من اطلالتها عبر حسابها بموقع «نستجرام»، انهالت عليها التعليقات المتابعين منها :«ايه اللي انتي لابساه ده»، «نفس الريش اللي خطاه بالمزهرية»،«احلى مزهرية».
احدث اعمال مايا دياب الغنائية
يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها الذي يحمل اسم «MYMAYAV» وهم: «طاقة إيجابية»، و«تقلان»، و«كلن قالولي».
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كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب في مرمى الانتقادات بسبب إطلالتها الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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