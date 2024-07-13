بـ "الشال الفلسطيني".. تكريم أحمد بدير في ختام جمعية الفيلم ويهدي الجائزة لحفيده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كرم الفنان الكبير أحمد بدير على هامش فعاليات حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 50 هذا العام التي أقيمت اليوم السبت في سينما رينيسانس عماد الدين، وسط البلد رافعًا شعار: "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين" وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

وظهر الفنان أحمد بدير مرتديًا "الشال الفلسطيني" ورافقه بالحفل حفيده وقام بإهداء التكريم له وقال: "هتكمل المسيرة من بعدي".

وشهد حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم حضور عدد كبير من صناع السينما والنقاد وهم خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، إلى جانب لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج هاني لاشين، كما سيتم تكريم عدد من صناع السينما تقديرًا لمسيرتهم وهم الموسيقار الكبير راجح داود، الفنانة إلهام شاهين، الموزع السينمائي أنطوان زند، السيناريست عاطف بشاي، الناقد السينمائي أحمد شوقي، والناقد والكاتب سمير غريب.

كما يكرم المهرجان في حفل الختام "من رحلوا عن عالمنا"، وهو تقليد سنوي للمهرجان بدأ منذ الدورة 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي. ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

وأعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية عن عرض فيلم "اللعب مع العيال" للمخرج شريف عرفة في حفل الختام الذي تم عرضه مؤخرًا ضمن موسم أفلام عيد الأَضحى.

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