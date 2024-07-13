الصور الأولى من حفل زفاف الفنان حسني شتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان حسني شتا مساء اليوم السبت بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى داليا وذلك بأحد الفنادق المطلة على الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.

وخضع حسني شتا لجلسة تصوير رومانسية مع زوجتها، والتقطا عدد من الصور ومن ورائهما بحر إسكندرية، وسط تواجد عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وداعب السيناريست محمد سيد بشير، الفنان حسني شتا، ونشر محمد سيد بشير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو في طريقه لحفل الزفاف، وقام بمهاتفة الفنان حسني شتا وقال: "أنت جاي الفرح ولا مش جاي؟، عشان أحنا جينا كلنا، ليرد عليه حسني شتا: "جاي ان شاء الله".

وكانت آخر مشاركات الفنان حسني شتا بمسلسل "جري الوحوش" وسط بطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، إلى جانب مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرضا بموسم دراما رمضان 2024.

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