ابنة هنري بركات: أفلام والدي نقلت صورة حية وصادقة عن المجتمع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل ختام الدورة الخمسين من مهرجان جمعية الفيلم اليوم السبت 13 يوليو، والذي أقيم في سينما بوسط البلد، تكريم عدد من رموز السينما الذين رحلوا عنا، ومن بينهم: السيد بدير، هند رستم، هنري بركات.

وتسلمت تكريم شيخ المخرجين العرب هنري بركات ابنته راندا، ووجهت كلمة للحضور قالت فيها: هو أحد أعمدة الفن السابع وشيخ المخرجين العرب، يُكرم اليوم لما قدمه على مدى نصف قرن من أعمال مميزة أثرت السينما المصرية والعربية".

وتابعت "تركت أفلامه بصمة مميزة ونقلت صورة حية وصادقة عن المجتمع المصري بمختلف فئاته وطبقاته، وساهمت في ترسيخ القيم في الأذهان وأصبحت أعماله خالدة، شكرا للمهرجان ورئيسه مدير التصوير محمود عبدالسميع واللجنة المنظمة وللسادة الحضور".

جدير بالذكر أن المهرجان قام بتكريم النجمة الكبيرة إلهام شاهين، النجم الكبير أحمد بدير، الكاتب والسيناريست الكبير عاطف بشاي.