شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم.. ومصطفى بكري أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين.

محمد مصطفى شردى

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، لمباشرة عمله بالقاهرة فوراً، وظهر أول أمس الخميس في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد إلتزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.



عزاء والدة محمد مصطفى شردي