شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الروبي و19ب يحصلان على جوائز الدورة 50 من مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان جمعية الفيلم في دورته الخمسين خلال حفل ختامه الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات وسط البلد جوائزه حيث حصل النجم كريم عبد العزيز على أحسن ممثل عن فيلم بيت الروبي، كما حصل الفنان طه دسوقي على جائزة خاصة عن دوره في فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وحصل على أفضل مكساج صوت المهندس طارق علوش عن فيلم بيت الروبي، أما أحسن ديكور فقد حصل عليها المهندس أحمد فايز عن فيلم بيت الروبي.

أما أحسن موسيقي حصل عليها خالد حماد عن فيلم بيت الروبي، وأحسن مونتاج حصلت عليها المونتيرة سارة عبد الله عن فيلم 19ب، أما أحسن تصوير فقد حصل عليه المهندس حسين عسر، عن فيلم بيت الروبي، وحصل على أحسن إخراج أحمد عبد الله السيد عن فيلم 19ب، وأحسن ممثل دور ثان النجم كريم محمود عبد العزيز عن فيلم بيت الروبي، وأحسن ممثله دور ثان حنان يوسف عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة مدير التصوير مصطفي الكاشف عن فيلم 19 ب ويتسلمها المنتج محمد حفظي، جائزة الامتياز في التمثيل للسيد رجب عن فيلم 19ب، جائزة العمل الأول إخراج المخرج عمر هلال عن فيلم ڤوي ڤوي ڤوي، وجائزة أحسن فيلم 19ب للمنتج محمد حفظي ، وجائزة الجمهور فيلم وش بوش للمخرج وليد الحلفاوي.

ختام الدورة الـ 50



بيت الروبي و19ب يحصلان على جوائز الدورة 50 من مهرجان جمعية الفيلم



بيت الروبي و19ب أثناء التكريم



جانب من تكريم أبطال بيت الروبي و19ب في مهرجان جمعية الفيلم



طه الدسوقي في مهرجان جمعية الفيلم



جانب من مهرجان جمعية الفيلم