شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين ومصطفى بكرى يقدمان واجب العزاء فى والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى والان مع تفاصيل الخبر

حرص نقيب الصحفيين خالد البلشي على حضور عزاء والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الاعلامي محمد مصطفى شردي بمسجد عمر مكرم، وحرص على الحضور الكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وشيع المئات من أبناء محافظة بورسعيد، جنازة والدة الإعلامي محمد شردي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط حضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والإعلاميين .

يشار إلى أن السيدة الراحلة ثريا إبراهيم القصيفي، هي والدة الإعلامى محمد مصطفى شردى، وزوجة والده الكاتب الصحفى مصطفى شردى، مؤسس صحيفة الوفد، وعضو مجلس الشعب سابقًا عن محافظة بورسعيد.

وعاد الإعلامي محمد شردي بعد العزاء في بورسعيد، لمباشرة عمله بالقاهرة فوراً، وظهر أول أمس الخميس في برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة on، وذلك في رسالة منه تؤكد التزامه بالمبادئ الإعلامية والمواثيق الصحافية، التي تحث على استمرار التواصل مع الجمهور والمشاهدين.



جانب من واجب العزاء