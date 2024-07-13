شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان جمعية الفيلم يكرم أحمد بدير وإلهام شاهين وعاطف بشاى والان مع تفاصيل الخبر

كرم مهرجان جمعية الفيلم في دورته الخمسون خلال حفل ختامه عددا من الفنانين الذين أثروا السينما على مر السنين، فقد كرم من الراحلين كلاً من المؤرخ السينمائي حسن الإمام وتسلمها إمام عمر، وكرم اسم السيد بدير، وكذلك شيخ المخرجين هنري بركات، وتسلم التكريم ابنته راندا هنري بركات، وتكريم اسم النجمة هند رستم وتسلمت التكريم ابنتها بسنت رضا.

‎ كما كرم عددا من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سميرغريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

ويعرض في ختام الدورة الـ 50 من مهرجان جمعية الفيلم، فيلم "اللعب مع العيال" محمد إمام كل من أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

‎ويشارك في توزيع جوائز الأفضل لعام 2023 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة التحكيم برئاسة المخرج هاني لاشين.