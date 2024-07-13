شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تواصل تصوير "روكي الغلابة" وطرحه في رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل اسم روكى الغلابة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائى في موسم رأس السنة كموعد مبدئى، من إخراج أحمد الجندى، حيث أوشكت دنيا وأسرة العمل على الانتهاء من التصوير تمام، ليدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج.

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما فيلم تسليم أهالى مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، وشارك في بطولة العمل كلا من دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما كان مسلسل جت سليمة الذى كان مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، ايمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف ، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

