مريم الجندي توجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد مشاركته «ميمو»

أعربت الفنانة مريم الجندي عن سعادتها بمشاركة الفنان أحمد حلمي بطولة مسرحية «ميمو» التي تم الإعلان عن انضمامها مؤخرًا بعد عرض المسرحية في مصر ضمن موسم عيد الأضحى الماضي، بعد النجاح الكبير الذي حققته في «موسم الرياض» و«موسم جدة».

ونشرت مريم صورة برفقة أحمد حلمي من كواليس المسرحية عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» وعلقت: «صورة للتاريخ، الطفل بداخلي يصرخ، مازلت لا أصدق أني قابلته أحد المفضلين لدي، بل ومشاركته المسرح أيضًا، حلم وتحقق، شكرًا الشخص والفنان الرائع».

مسرحية ميمو

وتدور أحداث مسرحية «ميمو» في إطار كوميدي حول «مسعود» المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه، ويشارك ببطولة المسرحية كل من الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

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