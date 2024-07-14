يسرا تُوجه رسالة شكر لفريق عمل مسرحيتها الأخيرة "ملك والشاطر"

نشرت الفنانة يسرا على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور من كواليس مسرحيتها الأخيرة "ملك والشاطر" التي عرضت الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية وجهت من خلالها رسالة شكر لفريق عمل المسرحية معبرة عن سعادتها بخوض هذه التجربة.

وعلقت يسرا على الصور قائلة: "كلامي عمره ما هيوصف مشاعر الحب والامتنان لكل فريق العمل، حلم رجوعي للمسرح اتحقق والحمد لله كان نجاح فوق المتوقع… بس النجاح ده كان وراه روح فريق العمل اللي ماشوفتش في جمالهم ولا نضافتهم".

وتابعت يسرا: "أحمد عز كالمعتاد فنان عظيم ورائع ودايما كاسفني بأخلاقه وشهامته، شيماء سيف كانت هي نفسها فرحانة لرجوعي المسرح أكتر مني حبيبتي وروح قلبي، سيد رجب مفيش كلام يوصف عظمته الاكتشاف الجميل حبيب قلبي مصطفى غريب ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح وأكيد كل ده بوجود منتجة جادة وشاطرة زي آلاء والمخرج الرائع محمدي، مفتقداكم ومفتقده روح الكواليس الجميلة".

واختتمت: "ربنا يخليكم ليا أنتوا وجمهوري الجميل وحشتوني وبحبكم من قلبي".

وسبق وكشفت يسرا عن كواليس مشاركتها في المسرحية خلال مؤتمر صحافي قالت فيه: "عندما قررت العودة للمسرح من جديد، فضلت أن أعود مع النجم الكبير أحمد عز، وكل النجوم الموجودين في العمل، وقد تكون آخر مسرحية أقدمها في حياتي".

ومسرحية "ملك والشاطر" بطولة يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهي من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

وتدور أحداثها في أجواء أسطورية حول مغامرات الشاطر حسن بهدف الحصول على "السعسع الأسود"، من أجل إنقاذ الملكة مَلَك "ست الكل"، وتخليصها من السحر الذي يسيطر عليها ويجعلها تنام طوال العام وتستيقظ يومًا واحدًا فقط، ويمر الشاطر حسن خلال مغامراته بالعديد من الأراضي والجزر.

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