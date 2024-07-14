رانيا فريد شوقي تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

تذكرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ أشهر قليله.

رانيا فريد شوقي تتذكر والدتها

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة تجمعها بوالدتها الراحلة، معلقة: «الدفء والحنان والأمان والحب والعطاء المستمر والدعوة اللي من القلب والضحكة الصافية والخوف والقلق عليّا مهما كبرت في عينك، كنت طفلة بتدلعيها وتنصحيها وتفرحي بنجاحها وتشجعيها وأسعد لحظاتك وأنت في وسط أحفادك وتدعيلهم دايمًا في كل صلاة، وحشتينا أوي يا أمي يا أحلى وأطيب أم و جدة وأخت».

مسرحية مش روميو وجوليت

يعرض لرانيا فريد شوقي حاليًا مسرحية «مش روميو وجولييت»، من إعداد المؤلف محمد السوري، والصياغة الشعرية الشاعر أمين حداد، و المطرب علي الحجار وتشاركه البطولة النجمة رانيا فريد شوقي، إلى جانب ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، والمطربة بدار الأوبرا أميرة أحمد.

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